女駕駛開車直直衝進麵店 波及9機車 16:332020/04/29 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女駕駛疑精神不繼開車衝進麵店波及9機車。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女駕駛疑精神不繼開車衝進麵店波及9機車。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市一名26歲劉姓女駕駛，29日上午9時47分，疑因精神不繼，駕駛自小客車在中園路二段往大園方向，直接撞進路旁店家並波及9輛機車，所幸當時這家牛肉麵店還沒開門營業，經過警方實施酒測，該女駕駛酒測值為0。 警方表示，這起事故無人受傷，也呼籲用路人行車時務必注意自身精神狀況，切勿勉強上路，以維護交通安全。車禍照片被民眾PO上網路，網友直呼好險當時店家沒營業，不然一定會很慘。也有網友說店家要哭哭了，無辜受害又不能開門做生意，實在有夠衰。 (中時 ) #駕駛 #店家 #精神 #警方 #營業 也許您會感興趣 推薦閱讀 支持鄰里好店 暖心相守岡山接棒 04:102020/04/25 地方新聞 敦睦疫情衝 盧秀燕大啖美食救一中商圈 15:352020/04/25 政治 店家怨遲拿不到紓困 江啟臣歡迎民進黨採用排富發現金 16:122020/04/25 政治 借錢來賠 店家怨不如關門 04:102020/04/26 財經焦點 居家檢疫搞失聯 還在吸笑氣 04:102020/04/26 地方新聞 「2020新竹良品－縣上好禮」上市 11:342020/04/26 生活 調降營業稅 財長說NO 10:012020/04/27 財經 9成駕駛領到紓困補貼 金額超過8.6億元 14:432020/04/27 生活 14歲女遭變態父子輪流侵犯 囚6年生3子 21:472020/04/28 兩岸 九旬老翁散步迷途街頭 暖心女警助返家 11:452020/04/29 社會 社會熱門新聞 文化部官員又涉貪！祕書處科長陳慶華索賄遭約談 - 社會 沙鹿殺妻 2稚子全程目睹母親遭刺嚇呆 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 蘆竹男開車門 遭賓士撞成空中飛人重摔亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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