女駕駛疑精神不繼開車衝進麵店波及9機車。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名26歲劉姓女駕駛，29日上午9時47分，疑因精神不繼，駕駛自小客車在中園路二段往大園方向，直接撞進路旁店家並波及9輛機車，所幸當時這家牛肉麵店還沒開門營業，經過警方實施酒測，該女駕駛酒測值為0。

警方表示，這起事故無人受傷，也呼籲用路人行車時務必注意自身精神狀況，切勿勉強上路，以維護交通安全。車禍照片被民眾PO上網路，網友直呼好險當時店家沒營業，不然一定會很慘。也有網友說店家要哭哭了，無辜受害又不能開門做生意，實在有夠衰。

(中時 )