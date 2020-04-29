近來演藝圈不少出軌新聞，女星蔣萍也曾遇到渣男，近日她在節目分享慘痛經歷，前夫不僅搞上她的媽媽，更誇張的是兩人在床戰時，蔣萍人就在家中客廳顧孩子。

蔣萍在《命運好好玩》透露，年紀輕輕21歲時，就和相差14歲的前夫結婚，即使身邊的人反對，她仍堅持要嫁，想不到婚後老公態度漸漸開始不耐煩，甚至很少碰她，直到有天，鄰居幫她算了紫微斗數，並且說：「妳老公外遇了，而且已經半年。」她才開始驚覺有異。

蔣萍也和前夫攤牌，想不到對方惱羞成怒承認，她繼續追問對方是誰，前夫小聲回一句「我一次可以搞定妳們母女倆個人」，讓蔣萍一聽相當震驚，並向母親求證，媽媽卻一直避而不答，還掛電話，蔣萍當下就能猜到有問題。

後來她直接跟前夫談，前夫也坦言來龍去脈，原來是她媽媽常會手腳痠痛，前夫稱會按摩，想不到按來按去就按出事情了，最讓她生氣的是，前夫推責說是岳母先勾引他，還說「如果我不這樣子做的話，妳媽她就會去找別人」，讓她難以接受。

更扯的是，前夫床戰她媽媽的當下，蔣萍其實就在家，「我帶小孩在外面看電視，然後餵他吃飯」，她當下也知道前夫在幫媽媽按摩，但以為只是正常按摩，卻沒想到會發生這種事。

【命運好好玩】離開不對的人！(影／取自命運好好玩官方YouTube)

(中時電子報)