國內連續4天零確診，連17天無本土病例，台灣防疫有成，不過許多人好奇，為何日前確診的酒店女公關沒有引發群聚感染，與海軍磐石艦官兵有親密接觸的女友們也都安然無恙？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天解釋，病毒感染族除了機率之外，年齡與免疫力都是重要關鍵。

敦睦艦隊群聚感染，原本被視為國內疫情一大破口，甚至有士兵與女友進行親密接觸，至今也沒有發現任何一位女友因此遭受感染。陳時中今天在疾管署記者會中再次解釋，感染病毒完全是機率問題之外，年齡也是關鍵，他強調無論士兵或這些士兵的女友們都非常年輕，免疫力也很好，或許是原因之一。

此外，根據中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，新冠病毒最主要是透過飛沫傳染，至於體液的傳染力目前則尚未被證實。分析指出，密切接觸者之所以沒被感染，關鍵就在於磐石艦官兵以及酒店女公關出現症狀的時間，因為出現症狀時才是傳染力最高的時候，可能因為親密接觸都沒有發生在病毒量最高的時間點，所以沒有被感染。

(中時電子報)