五一勞動節三天假期，到新埔雲夢山丘園區便可賞油桐花。（台開提供／王莫昀台北傳真）

每年春夏交替之際，油桐花綻放，朵朵白色花瓣隨風飛舞，彷若四月雪。台開指出，五一勞動節三天假期，到新埔雲夢山丘園區便可賞油桐花，觀賞孔雀，幸運的話，還可就近觀察落腳園區的五色鳥、藍鵲等多種鳥類。

5月1日至5月3日三天新埔雲夢山丘園區在早上9點至下午5點，開放遊客入園免費，汽、機車也均免收停車費，台開指出，為保大家健康，這次將限制大型遊覽車入園，且視現場人潮狀況，採人流管制，並在園區入口處，實施酒精消毒與量額溫措施，凡超過37.5度者將無法入園。

由於目前是鳥類繁殖期，園內沿途可聽到新竹縣縣鳥五色鳥、竹雞、藍鵲等之悅耳鳥鳴聲。還可瀏覽園區八大景點--「百佛道、花知道、龍頭觀景台(玄亭)、雲夢鳥語、雲水觀、百雀園、香草植物農園、積木館」等，也可到景觀大池中觀看游來游去的天鵝，十分悠閒愜意。

防疫期間，PM2.5對環境與養生尤為重要，雲夢山丘6年來對PM2.5的監測，都低於環保署標準值甚多，如：2018年PM2.5全年平均是6.7，環保署標準值是19.8；2019年PM2.5全年平均7.9，環保署標準值是15.5，是一個絕佳戶外場域。

特別是園區今年新增「積木館」景點， 台開指出，「積木館」是日本建築隈研吾大師設計以1,472個三角積木完成之金字塔型建築，這在去年台中世界花卉博覽首次展出，展出半年期間吸引超過60萬人次參觀，現在原設計原建築移至雲夢山丘。

(中時 )