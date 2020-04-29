新冠肺炎疫情衝擊台灣各行各業，連農產也受到影響！台中市龍井、大肚區西瓜最近進入產季，卻因許多餐廳暫停營業、瓜果需求量大減而出現滯銷情況，農民苦哈哈，中龍鋼鐵公司拋磚引玉、率先採購3800公斤西瓜分享給員工，盼攜手挺過疫情寒冬。

龍井區農會總幹事林裕議、中龍鋼鐵總經理李昭祥大口試吃西瓜，直呼龍井生產的西瓜汁多又甜、真正好吃。李昭祥說，第一批採購3800公斤西瓜，接下來會再加碼，並將鼓勵員工、協力廠商多多認購。

龍井區的西瓜去年受炭疽病影響大減產、農民損失高達4成，原本以為今年產量不錯，且區內西瓜都有生產履歷、受市場青睞，沒想到竟遇到新冠肺炎疫情衝擊，林裕議指出，今年西瓜產量約可達250公噸，卻因北部許多餐廳停業，農民銷售面臨困難，目前價格較往年下跌約2成。

林裕議說，龍井、大肚區西瓜都栽種在大肚溪河床，周邊老鼠為患，常造成很大損失，為避免使用老鼠藥危害環境，農民與水保局、野鳥保護協會合作架設棲息支架，讓黑翅鳶幫忙抓鼠，並配合政府推動生產履歷，栽種的西瓜品質更好，無奈遭遇數10年來最大衝擊，只能採多元行銷，呼籲機關團體多多採購，農會並將爭取農業局宅配補助。

(中時 )