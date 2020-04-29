香港工聯會在今年2月中旬，實現「口罩工場」第一階段半自動生產線營運，而這次升級後的全自動生產線，可將產量進一步提高，每日可生產5萬個口罩，隨著生產逐步走上軌道，預計產量還可繼續提升，首階段以生產1000萬個口罩為目標。

據大陸央視引述香港工聯會榮譽會長陳婉嫻表示，生產的口罩將免費派發給長者、有需要的前線工友，以及弱勢社群，幫助香港社會防疫抗疫。

(旺報 )