香港「口罩工場」全自動生產線投產 免費派發需要民眾 17:582020/04/29 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港「口罩工場」進行全自動生產線正式投產，免費發給需要民眾（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港工聯會在今年2月中旬，實現「口罩工場」第一階段半自動生產線營運，而這次升級後的全自動生產線，可將產量進一步提高，每日可生產5萬個口罩，隨著生產逐步走上軌道，預計產量還可繼續提升，首階段以生產1000萬個口罩為目標。 據大陸央視引述香港工聯會榮譽會長陳婉嫻表示，生產的口罩將免費派發給長者、有需要的前線工友，以及弱勢社群，幫助香港社會防疫抗疫。 (旺報 ) #口罩 #生產 #香港 #生產線 #工聯會 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫媽媽隊 全副武裝不馬虎 04:102020/04/25 地方新聞 澳洲拒買陸口罩 酒精換台3噸口罩原料 21:212020/04/25 國際 適時摘下口罩 身體更健康 04:102020/04/26 生活新聞 善用吹風機漱口水 口氣罩得住 04:102020/04/26 生活新聞 口罩掛耳線太短 宜縣衛生所可換 01:182020/04/28 台北基宜花 效率驚人！網敲碗口罩APP新功能 唐鳳做到了 12:272020/04/28 政治 新聞透視》口罩管制6月底才鬆綁 人民會造反！國人健康 比不上做外交 04:102020/04/29 生活新聞 《國際經濟》11年來最強！南韓3月工業生產月增4.6％ 12:332020/04/29 財經 5／4第7輪口罩預購起跑 在全聯全家口罩一次領還免運 14:232020/04/29 科技 口罩國家隊偷留產線 私下生產高賣大發國難財 17:042020/04/29 社會 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 蜀世子寶金印面世 張獻忠江口沉銀文物金光四射 - 兩岸 西方陣營轉向 台逆勢迎合美國 - 焦點新聞 - 旺報 辜寬敏推制憲公投 國台辦重提：六個任何 - 兩岸 - 旺報 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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