八大行庫使命必達。政院最新指示的最高50萬元「小規模營業人紓困」，八大行庫才在上週一上路，不過一週工夫就爆出大量，根據八大行庫回報給財部的最新統計，截至27日止，一週內八大行庫所受理的申請量，就達4920戶，估計昨日已破5000戶，總申請金額達23.8億，此外，核准戶數、金額在27日亦已達3174戶、15億元。

小規模營業人本週起正式納入財部對八大行庫的紓困統計評比，在各大行庫之間的代號叫「央行C方案」，雖然是最晚推出的紓困專案，但在政院、央行的強力動員、信保基金更是100％全保力挺之下，可說「後來居上」，在三大方案裡最為來勢洶洶，受理戶數申請目前佔央行提供2000億轉融通紓困量的7成以上，同時金額申請也是ABC三大項金額裡最高，達23億，佔比高達4成，而在行庫的核准總金額裡，佔比亦超過一半以上。

財政部截至27日的統計顯示，對於央行的2000億轉融通貸款紓困，八大行庫目前總申請戶數為6906戶，估計在28日已超過7000戶，另外申請總金額為57億6475萬元，而核准總戶數截至27日止為4095戶，金額為29億8991萬元，總體核准戶數比為59.3％，核准金額比為51.87％。

而在三大方案裡，目前則以50萬元的小規模營業人紓困，核准率最高，分別為64.51％及64.98％，都佔65％以上的水準；至於另外信保基金出面作保或提供擔保品的企業戶的AB兩種申請方案，核准率則較低，大約都在45％左右的水準。

至於八大行庫受理包括經濟部、交通部、文化部等五大部會的紓困專案，財部至27日統計顯示，申請戶數已有9152戶，金額為1444億2248萬元，其中核准戶數為5669戶、金額958億4342萬元，倘若再合計自辦專案，則八大行庫的總受理戶數為21004戶，已破21000戶，申請金額達3326億3975萬元，核准15281戶、2347億3539萬元。

若以各行庫受理及核准的進度來看，受理申請戶數以台企銀3864戶、台銀3188戶、兆豐2555戶為前三名，分別核准3051戶、2325戶、2240戶，而受理申請金額則以台銀、合庫、一銀為前三大，分別受理829億3303萬、459億0471萬、407億7735萬元申請，若以核准金額來看，台銀、一銀、兆豐銀為前三大，分核准688億2754萬、309億8049萬、293億6457萬元。

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