工業電腦廠研華（2395）29日公布首季財報數字，稅後淨利12.95億元，較去年同期衰退近兩成，主因為新冠肺炎疫情干擾，營運受停工及物流影響，毛利率39％，每股稅後盈餘（EPS）1.85元。

研華今年首季合併營收112.72億元，較去年同期減少8.4％，若以美元計價，約3.75億美元，年減6％，首季營業毛利43.95億元，毛利率39％，稅後淨利12.95億元，年減19.7％，第一季EPS 1.85元，低於去年同期的2.31元，並為2017年第二季以來的單季低點。

研華五大主要事業群首季業績皆呈現衰退，其中，嵌入式運算核心事業群（EIoT）與應用電腦事業群（ACG）表現相對穩定，首季營收小幅年減2％、5％；工業物聯網事業群（IIoT）、物聯雲事業群（CIoT）與智能服務事業群（SIoT）則因3月復工後，面臨零組件缺貨問題，間接影響首季營收貢獻，與去年同期相比，分別下滑9％、13％與12％。

若以區域而言，大多數地區受停工與物流影響，導致首季營收普遍下滑，北美、歐洲、中國大陸市場，分別衰退5％，10％與20％， ，北亞市場包括日本與南韓也衰退11％，僅有台灣市場逆勢成長32％，營收占比達8％，表現最為突出。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，新冠肺炎病毒對於今年首季的影響相當全面，展望第二季，中國大陸市場已見到明顯反彈，北美市場也回復以往正常水平，歐洲地區則尚未明顯復甦。

陳清熙指出，雖然目前未交貨及新增訂單皆呈現復甦狀況，不過，全球各地採保持社交距離防疫，造成商業活動減少，預料將影響企業下半年需求。

對此，研華積極投資各式線上工具，保持與客戶密切聯繫，同時審慎追蹤收款情況，健全現金流，以準備疫情後的復甦。

研華將於5月6日召開線上說明會，針對第二季營收狀況進一步說明。

(工商 )