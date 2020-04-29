台中市沙鹿區29日凌晨發生一起夫殺妻命案，李男與呂姓妻子發生口角後，李男持30公分水果刀刺向呂女腹部，導致呂女腸破血流，送醫後不治，李男則被趕到的警方以辣椒水壓制，二樓的2名子女聽見父母大吵，嚇得躲在樓上不敢下樓，全案目前由警方偵辦中，並通知檢方相驗了解案情及死因。

警方表示，李男（歲）從事電子業，30歲的呂姓妻子則是家庭主婦，兩人結婚多年育有2名兒子，今日凌晨1時13分許，鄰居聽到有女生頻頻呼叫，研判是夫妻吵架，警方獲報後趕到沙鹿區的一處集合式別墅社區，發現現場門窗內鎖，破門後看見呂女倒躺血泊中，李男渾身是血手持大型水果刀站著身旁，見到警察時一度還想拿刀自戕，警員馬上拿辣椒水將陳男壓制。

檢警表示，在現場找到2把水果刀及1把菜刀，但3把刀上都沾有血跡，而死亡的呂女從頭到腳都有刀傷，而李男也受到輕傷，警方按照李男跟鄰居說法，應該是夫妻在一樓爭吵後又吵到廚房，李男一氣之下拿刀子刺向妻子。

警方另外在2樓房間找到分別是5歲及2歲的一對兄弟，因為聽到父母在樓下吵架，嚇得躲在樓上不敢下樓，而命案事件發生後，警方通知呂女的弟弟到場，先把小朋友帶回娘家照顧。

檢警初步勘驗後，發現呂女胸部、腹部有多處刀傷，至於致命傷為何處？以行兇胸動機？需等待明日解剖後才能確認。

沙鹿光田醫院指出，死者是創傷性氣血胸及開放性傷口、器官受損傷、全身多處撕裂傷，搶救1個多小時無效，而李男則被送到梧棲童綜合醫院搶救，經緊急送開刀房手術後，轉送加護病房觀察，生命跡象不穩定。

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(中時電子報)