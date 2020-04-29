新冠肺炎疫情嚴重肆虐全球，然而台灣優秀的防疫措施在全世界也是有目共睹，屢受國際讚揚。對此，24日德國「康拉德・艾德諾基金會」也特別越洋視訊專訪台北榮總醫務企管部李偉強主任。除了說明台灣的防疫經驗也呼籲國際社會支持台灣重返世界衛生組織，相關內容已刊登在基金會臉書。

成立於1955年，總部位於伯恩的德國知名智庫「康拉德・艾德諾基金會」 （Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）在全球有78個辦事處，與120多個國家推展各項合作計畫，因為台灣的優秀防疫，讓他們這次特別越洋討教防疫經驗。

台北榮民總醫院醫務企管部主任李偉強接受德國「康拉德・艾德諾基金會」視訊專訪。（圖／翻攝自KAS JapanKAS Japan youtube，下同）

台北榮民總醫院醫務企管部主任李偉強接受德國「康拉德・艾德諾基金會」視訊專訪。

李偉強與德國分享，台灣1971年退出聯合國及其周邊組織後的50年來，無論天災或嚴重傳染病都必須也只能靠自己面對，但困境使台灣自立自強，因此政府有完善的防疫組織和動員規劃，也在2003年的SARS後強化疾病管制署的組織、增加防疫醫師編制、大幅提升資訊、疫調、緊急應變能力，所以當17年後的新冠肺炎再度侵襲人類時，初期就能迅速啟動跨部會指揮中心，超前部署相關防疫措施，減緩疫情帶來的衝擊。

另外，李偉強也說，在SARS之後各級醫院加強平時防疫準備，年年都有定期演習，並接受感染管控專家的督考和每4年1次的醫院評鑑考核，確保所需的防疫人力、設備、戰略物資都齊全，所以當政府發布防疫命令後，醫院便能立即啟動「分艙分流」等措施正常運作，嚴格管制人員動線、醫療人力、防疫物資。

專訪相關內容已刊登在基金會臉書。（圖／翻攝自臉書）

而為人稱讚的「口罩實名制」，李偉強也大方分享給KAS基金會，民眾可以在藥局購買配額口罩，最近更可以在網路與超商預約購買，首都台北市甚至可以在自助販賣機購買，醫師也可以透過健保卡查詢到病人的國外旅遊史及是否在居家隔離的狀況。

在全民對防疫有高度的自覺與自律及政府努力布展防疫措施下，台灣不但是全球少數沒有「封城」的國家，仍可正常上課、上班，維持日常經濟活動以外，還是第一個恢復職業棒球比賽的國家。李偉強認為，這些都絕非是台灣僥倖，一切都是奠基在當年的SARS。可惜的是，台灣在2017年後就無法參加WHA相關會議，對台灣不公平且也是國際損失，因此最後他也呼籲國際支持台灣重返WHO，能互相幫助、齊心抗疫。

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(中時電子報)