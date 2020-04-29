家住台北的黃姓男子29日開車載著友人，前往苗栗縣通霄鎮通霄神社踏青，中午1點多從虎頭山下山時，在下坡處轉彎處疑似未注意車前路況，跌下神社前階梯，保險桿撞地破損動彈不得，幸好車上3人均未受傷，通霄警方獲報趕抵現場，通知拖吊車業者協助車輛脫困，讓外地遊客備感窩心。

疫情尚未結束，許多民眾在家悶壞了，紛紛到戶外踏青透透氣，黃姓男子今日開車載著友人，前往通霄鎮知名景點通霄神社遊玩，下午1點多準備從虎頭山下山，行經神社前轉彎從處，疑似為了調整臉上口罩，未注意車前狀況，連人帶車摔下階梯，所幸車上人員均未受傷。

外地遊客29日開車到通霄神社遊客，在下坡轉彎處疑似未注意車前路況，連人帶車摔下階梯，警方獲報到場救援。（圖／中國時報巫靜婷攝）

黃姓男子表示，他們是從台北來的，第一次來通霄神社，不太清楚路況，行經下坡轉彎處時，頭稍微轉向右側看路，沒注意下坡處並非斜坡而是階梯，只差半秒鐘，他們就跌下階梯，保險桿碰撞地面卡住動彈不得，他們全被嚇傻，因為人生地不熟，一時也不知如何是好。

通霄派出所所長劉浩廷獲報與警員趕抵現場救援，協助通知拖吊車業者將車輛吊上坡面，讓男子一行人備感窩心頻頻致謝。警方呼籲，外地民眾出遠門應先做好功課及路線規畫，以免誤入危險區域，另外開車應抱持精神專注，注意車前狀況，避免恍神發生危險。

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(中時電子報)