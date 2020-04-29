勞動節將至，國內卻因新冠肺炎疫情的衝擊下，企業放無薪假的人數已創下近10年來新高。根據勞動部統計，截至4月23日止，實施無薪假之事業單位數有804家，勞工數更高達18,265人，加上勞動部勞保局2018年度「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告」指出勞保基金恐於2026年破產，勞工朋友無不對自己的退休生活感到憂慮。元大金(2885)旗下元大人壽表示，無論勞保制度如何變革，民眾可利用商業保險來補足保障缺口及準備退休金，提早為退休生活規劃免憂心。

元大人壽表示，為自己創造足夠的被動收入及充足保障才是退休準備之不二法門，建議勞工朋友們可依不同的人生階段，規劃專屬的保險組合。以單身的「小資族勞工」為例，由於初入社會薪水不高，定期型保險商品為首選，由定期壽險入手，即可擁有最基本的保障；若有較多的預算，再額外添購意外險與醫療險附約，建構更全方位的保障。而當未來薪資增加、預算足夠後，也可評估額外規劃終身型商品，讓退休後的期間也享有保障。

針對已婚的「頂客族勞工」為例，元大人壽提醒，雖無須考量孩子生養、教育費等問題，但也要注意不要因突如其來的意外，造成另一半在經濟上的沉重負擔。在保險規劃時應將彼此的需求和保障缺口一起看，除了規劃壽險可照顧另一半未來的生活外，兼具日額給付、實支實付的醫療險與失能扶助險都可填補醫療支出及家庭經濟的缺口，享受高品質之醫療資源。由於沒有養育孩子的壓力，更可趁早規劃退休準備，選擇利率變動型之壽險商品，為自己打造退休後穩定現金流。

上有父母、下有子女的「三明治族勞工」，自己既是家中收入的主要來源，且需照顧家人，此階段的家庭責任最重，保障需全面檢視調整，故可先評估提高壽險保額，補足意外身故對家庭造成的風險缺口；同時考慮加購重大傷病險，轉嫁因疾病對家庭帶來之經濟衝擊。此外，可為子女規劃基本的醫療與意外保障。至於自身退休準備則可透過利率變動型商品來規劃，亦可作為子女教育基金之用。

由於全球新冠肺炎疫情延燒，近來企業無薪假人數持續攀升，元大人壽提醒保戶，在此時期保障更顯重要，應留意自己的保單狀態，千萬勿因保費未繳而造成保障中斷損及個人權益。

(時報資訊)