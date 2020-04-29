日月光投控（3711）今（29）日召開線上法說會，展望第二季營運，集團預期封測業務營收及毛利率表現，將與去年第三季的679.01億元、21.7％相當。電子代工（EMS）營收及營益率表現，則將優於去年首季的349.59億元、2.1％。

法人以此推估，在封測及電子代工業務需求同步提升下，日月光投控第二季集團合併營收可望「雙升」站回千億元之上，估季增高個位數百分比、年增約15％，獲利成長可望優於營收。累計上半年集團合併營收可望站上2000億元關卡，維持逾1成年增幅。

日月光投控財務長董宏思表示，受惠客戶需求暢旺、接獲部分轉單效益挹注，集團首季營運表現除優於以往季節性水準、亦優於集團預期，預期第二季營運可望延續首季強勁動能。不過，他也坦言目前下半年訂單能見度仍偏低，對市況及營運展望暫不予評論。

日月光投控近年對於每年營運概況，均以單季營運逐季成長、全年維持成長為目標。據了解，今年營運展望亦維持此基調不變，惟新冠肺炎疫情延燒全球，衝擊全球經濟及終端需求，在疫情尚未趨緩前，市場需求不確定性仍高，集團對此審慎觀察後續變化。

(時報資訊)