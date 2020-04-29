儘管全球新冠肺炎疫情未止，砷化鎵代工廠-穩懋(3105)對今年5G需求仍深具信心，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，雖然第2季營收較第1季微幅下滑，但第2季智慧型手機及基礎建設還是好的，5G需求看不到什麼衰退，公司今年資本支出及產能擴充計畫沒有改變，預計第2季起5000片新產能就會陸續裝機完成測試，開始貢獻業績。

穩懋今天下午舉行線上法說會，公布第1季財報，穩懋第1季合併營收為60.71億元，季減12%，年成長68%，營業毛利為26.11億元，季減14%，年增189%，合併毛利率為43%，季減1.2個百分點，年增18個百分點，營業淨利為19.38億元，季減17%，年增546%，營業淨利率為31.9%，稅後盈餘為15.75億元，季減14%，年增945%，每股盈餘為3.76元。

陳舜平表示，雖然全球第1季已開始籠罩在新冠肺炎的疫情陰影當中，但穩懋無論營收及獲利都有優於往年同期的表現，產能利用率也維持在90%高檔，雖然產品組合中所有應用皆因為季節性因素同步下滑，但第1季晶圓出貨與5G連結性較高的Cellular及Infra表現相對較佳，而5G Cellular佔整體Cellular營收仍有20%以上的水準，代表全球無線通訊往5G發展的趨勢不變，亦象徵著穩懋在5G技術研發及業務拓展處於領先的地位。

展望第2季，受到新冠肺炎疫情影響，穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑low-single digit(5%以下)，第2季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)。

陳舜平表示，新冠肺炎疫情對需求的確有影響，往年公司很少看到第2季比第1季衰退，雖然衰退幅度不大，但已沒有往年成長的情況，所幸公司產品運用端及客戶多樣化，降低了疫情對公司營運的衝擊。

就各產業應用別來看，陳舜平表示，第2季各產業應用端沒有太大的落差，表現較好是手機及基礎建設這兩大部分，目前公司在基礎建設方面的產品包括：基地台、衛星及雷達等高頻高功率產品，除了歐美之外，亞洲也有不少客戶；氮化鉀產品亦以基礎建設大功率及大電壓產品為主。

雖然全球新冠肺炎疫情對經濟及供應鏈影響暫時難以估計，但是穩懋除了加強防疫及供應鏈管理之外，與客戶之間研發進度及產能擴充皆未中斷，新增的5000片產能設備將於第2季陸續裝機完成測試，開始貢獻業績，穩懋亦預估，今年折舊費用將較去年增加10%。

陳舜平表示，公司對5G需求非常有信心，第1季在疫情之下，5G PA佔手機PA比重沒有下降，5G需求看不到有什麼衰退，且5G基礎建設持續進行中，對5G產業展望沒有悲觀的理由。

(時報資訊)