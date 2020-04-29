北市議員李明賢28日在政論節目《新聞深喉嚨》爆料，台北市長柯文哲和錢櫃董事長練台生關係良好，甚至多次到練家吃飯；卻傳出柯今私下對李明賢說「那是小英，不是我」，引發譁然，事後更遭蔡英文總統否認，當時與柯同行幕僚則跳出來澄清「那是玩笑話。」

錢櫃KTV林森店大火燒出重大公安疏漏，李明賢昨在《新聞深喉嚨》指出，錢櫃不只今年3次安檢合格，從2017年5月到今年4月22日，總共安檢20次，通通合格，「這個數據至少是優等生，結果考試作弊」，考生、裁判、老師聯合作弊，「做出來的3年20次都是假的，數據造假，合格在哪裡？」

李明賢昨也說，有市府官員透露，柯文哲跟練台生關係很好，過去一年就去練董家吃飯好幾次，質疑是否因為這一層的關係，造成聯合檢查造假？「這個我可以挑戰你」。

李明賢今表示，今天上午柯文哲到北市議會向國民黨團進行專案報告，自己在一樓大廳遇與他巧遇，當時柯立即澄清與練台生吃飯一事，跟他笑說「那是小英，不是我。」

議員游淑慧也在專案報告中問柯，是否大火後接到練台生電話、過去常到練台生家吃飯？柯說，「練的確沒有在這時間打給我，絕對沒有去他家吃飯，至少1年內沒跟他吃過飯」，議員們立即追問「那1年之前呢？」柯回應「4年前有去過2次，後來都沒有。」

北市副發言人黃瀞瑩表示，關於市長跟李明賢議員的私下談話，議員稍早已有說明，並還原當時情況，市府不多做說明；今天與柯同行的幕僚則坦言，柯與李明賢對話確實有提到小英，但那是玩笑話。

對此，李明賢說，既然柯市府認為那是玩笑話，他不再評論、回應。

(中時 )