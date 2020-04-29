憑藉4座奧斯卡小金人，奧斯卡最佳導演奉俊昊日前躋身韓國版《富比士》40名最具影響力的韓國名人中，首次進榜就空降第5名，而所執導的神作《寄生上流：黑白版》將於5月1日全台獨家於CATCHPLAY＋影音平台上架。

不僅如此，CATCHPLAY＋為迎接連假端出多部大作，身為《寄生上流》在奧斯卡上的最大勁敵，電影《1917》除了導演山姆曼德斯一鏡到底的美技之外，臨場感十足的的音效與視覺效果更讓影迷陶醉，本片即將於5月21日搶先全台於CATCHPLAY＋上架。

除此之外，由鋼鐵人小勞勃道尼主演的奇幻冒險喜劇《杜立德》、改編自同名暢銷百老匯音樂劇的歌舞電影《貓》；而拿下本屆金球獎最佳音樂及喜劇類影集男主角，描繪美國穆斯林族群的生活寫照的《拉米的瘋狂美國夢》（Ramy），亦將於4月30日在CATCHPLAY＋影音平台全台獨家上架。

除了上述鉅作，CATCHPLAY＋還有多部強片即將在5月陸續推出，包括由《模犯生》天才少女茱蒂蒙瓊查容蘇因與《把哥哥退貨可以嗎》的廢柴哥哥桑尼蘇莞門坦諾攜手主演的怦然心動之作《就愛斷捨離》；號稱「韓版杜立德」，爆笑更勝《雞不可失》的《明明會說話》；法國熱映近三個月，票房突破3億台幣的《迷雁返家路》以及武打巨星甄子丹突破形象變身超級肥佬、從香港打到東京的「重量級」動作電影《肥龍過江》等超過百部電影都將於5月陸續上架。

此外，時尚都會台語劇《若是一個人》每週日晚間10點30分準時播出，欲得知更多最新促銷活動，請上CATCHPLAY＋官網。

(中時 )