羅志祥與周揚青9年情斷，女方「毀滅式分手」踢爆他多年來劈腿、「多人運動」等花心史，甚至點名他偷吃旗下女星愷樂，事後小豬與愷樂雙雙道歉，等同認了偷腥，隨著此事引發軒然大波，過去相關報導、節目影音也陸續被挖出，其中，8年前命理師詹惟中斷小豬運勢的片段被瘋傳，當時就直言他千萬別劈腿，否則一定「成為最大受害者」，百分百命中，網友驚呆。

揚豬戀分手風波延燒，近日網上瘋傳一段8年前的《娛樂百分百》片段，當時詹惟中在節目中替羅志祥做面相、命理分析，說小豬目大如牛、耳聰目明，大眼睛的男人必帶財，且眼色好，看得出誰是大咖、誰是小人，「在他法眼之下無人逃得過去」，而兩眉開闊，則象徵豁達、幽默風趣。

詹惟中接著竟說，羅志祥眉色黑，代表性慾強、性能力也強，笑稱：「能不能表現我就不知道了」，說他子女宮的部分意外有收穫，所以有新戀情的話，該注意的不是女方不忠或離開，「而是要小心不要讓對方懷孕」，至於羅志祥本人，詹惟中叮嚀千萬不能劈腿偷腥，否則「他一定是受傷最大的受害者」，8年後的今天在看這段，赫然發現百分百命中，根本神預言。

(中時電子報)