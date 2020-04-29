由於新冠肺炎疫情爆發，傳出全球各地搶購民生必需品的情況，不僅台灣民眾狂掃衛生紙，美國超市架上的衛生紙和清潔用品等也通通都被掃空。不過美國供應鏈專家指出，隨著衛生紙慢慢補到超市貨架上，消費者一旦停止恐慌性囤貨，衛生紙在夏季可能會供過於求。

外媒報導，自從新冠肺炎在全球蔓延，消費者恐慌性搶購衛生紙等日用品，導致供應短缺，這也使得供應商提高產量以滿足快速增加的需求。對此，Syracuse大學供應鏈管理教授Patrick Penfield表示，未來幾個月內需求衰退後，衛生紙將出現大量庫存，在需求下降且供應穩定的夏季前後，衛生紙恐面臨供應過剩窘境。

他也提到，一些在疫情期間熱賣的商品，如同清潔用品等也可能會有類似的情況。不過，若秋冬爆發第二波疫情，使消費者則會再次囤積這些產品。

不過，另一位供應鏈專家南佛羅里達大學的Seckin Ozkul卻認為，製造商已經預見這種情況，因擔心供給過剩，許多工廠僅以滿產能生產，而不是擴大產能。

(中時電子報)