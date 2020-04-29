國際油價歷經周二（28日）25%劇烈震盪驚魂後，今（29日）傳出美國頁岩油探鑽接連喊卡，原油庫存增幅略低於預期，以及儲油空間快用光的疑慮趨緩，受到3大消息激勵，油價展開報復性強彈，一度狂噴16%，道瓊期貨也走高上漲逾200點。

路透引述匿名消息來源指出，頁岩油大廠Oasis Petroleum已強制巴肯頁岩的技術人員休假，探鑽活動將在數周內喊卡。其實包括北達科他州最大產油商Continental Resources等多家油企，已於紐約原油期貨報價轉負值後，暫停生產並通告客戶。

美國石油協會(API)公布上周（截至4月24日為止）原油庫存增加1000萬桶、來到5.1億桶，低於分析師原先會預估1,060萬桶。消息傳出後，紐約6月期油一度大漲16.69％，最高來到14.4美元；布蘭特6月期油則漲上4.59％，報21.4美元。

原物料研究部主管Lachlan Shaw表示，從原油庫存增幅低於預期來看，反映出美國儲油空間可能沒那麼快用完。

(中時電子報)