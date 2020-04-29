摩根士丹利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)表示，隨著經濟逐漸從疫情危機中解除，他認為投資人應該把目光投向，在這次美股下殺中嚴重受挫的產業，其中，他點名銀行和消費類股。

CNBC報導，威爾森在節目中指出，「我們並不是看壞Google或大型股，它們都有很棒的商業模式，整體上我們看好股市持續上攻，不過漲幅落後的個股，它們的反彈空間也更大。」

威爾森提到，銀行和非必需消費類股將可能會投資人帶來更多的潛在收益，事實上進一步觀察，美股近期表現最好的股票，大多是受到疫情傷害最嚴重的公司。

根據數據顯示，包括像是有多家知名服飾品牌的母集團PVH、時尚奢侈品集團Capri Holdings Limited、百貨公司Nordstrom、線上旅遊Expedia、林肯金融集團等，今年來跌幅都高達3至6成，然而近一周漲幅都有2成以上。

最後威爾森也提出警告，「鑑於大宗商品市場目前的發展，並不建議投資人重新投入能源類股」。

(中時電子報)