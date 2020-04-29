低油價的衝擊波仍在持續。近日，美國老牌海上鑽井公司戴蒙德海底鑽探公司申請破產保護。加上此前已申請破產的美國知名頁岩油公司惠廷石油等，短短一個月不到已有至少5家大型油氣公司倒下，種種跡象自2013興起頁岩油風潮，可能僅是個泡沬。

資料顯示，戴蒙德海底鑽探公司創立於1989年，去年營收達到了9.81億美元，約有僱員2500人。該公司在破產申請中列出了58億美元的資產和26億美元的債務，其中有20億美元是債券。而該公司當前持有的現金僅有4.349億美元。

海外機構Bankruptcy Data的數據顯示，這是過去30天內第五家申請破產的上市石油公司。4月1日，美國最大的上市石油公司之一惠廷石油成為今年首家在低油價危機中倒下的大型頁岩油公司。

除了上述公司，美國境內的其他石油公司如切薩皮克能源（Chesapeake Energy）、丹伯里資源公司和卡隆石油公司等也聘請了債務顧問。頁岩油氣企業正處在這場石油巨震的「震中」。

業內估計，美國頁岩油行業今年就有400億美元的貸款需要償還，而在未來4年未償貸款總額逾2000億美元，這些債務都由頁岩油氣公司的資產做擔保。今年，美國能源行業將有448億美元的企業債到期，去年僅為293億美元。穆迪數據顯示，在2020年到2024年期間，北美石油勘探和生產企業將有860億美元的債務到期。

截至4月21日，在美國10家債務問題最嚴重的公司中，石油公司佔了5家，眾多頁岩油氣公司正處於破產的邊緣。

數據顯示，美國6大頁岩油產區的平均成本價為46.6美元/桶，成本最低的產區成本價為32.4美元/桶。這一成本是不包括運輸、倉儲、管理等費用的井口價。相比之下，沙烏地、俄羅斯在整裝大油田上具有突出優勢，其井口價均在很低的個位數水平。

安信證券宏觀策略研究員陳果認為，過去幾年，數量龐大的美國頁岩油公司將大量資產抵押給銀行以獲得資金輸血，並擁有快速生產能力，這意味著只要油價出現較大反彈，其就會大規模增產，從而對油價形成長期壓制。為奪回失去的份額，沙烏地與俄羅斯以低油價和債務壓力壓垮美國頁岩油公司，令其最終退出能源行業實現出清。

石油專家海納表示：「眼看著美國從全球原油最大進口國變為原油主要輸出國，原油供給從平衡變成過剩，沙烏地和俄羅斯此前的價格戰不僅是彼此『宣戰』，且向美國『叫板』。更何況當前原油的供需結構存失控風險。」

海納認為，雖然全球性石油減產呼聲不斷，但石油輸出國在沒有其他經濟保障的情況下很難真的減產，而石油輸入國則面臨著需求減弱、購買力降低的困難，供需結構衡正逐步惡化。「水比油貴或許不是終點，而是新的起點。」

挪威能源咨詢機構Rystad Energy研究顯示，當油價跌至20美元時，到2021年底將有533家美國石油勘探和生產公司面臨破產；而當油價跌至10美元，預計將有超過1100家頁岩油企業倒閉。

(中時電子報)