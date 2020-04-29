近年華語劇集蓬勃發展，跨國合作屢見不鮮，也有愈來愈多電影人投入劇集製作，為協助華語劇集企劃與各國投資者媒合，金馬創投會議29日宣布本屆增設劇集（Series）企劃項目，協助優秀的華語劇集企劃能與各國影視投資者進行媒合，創造更多機會，擴大能見度。金馬創投會議劇集企劃將提前於6月1日至6月30日展開徵件；開發中（FPP）、已開拍（WIP）電影企劃則於6月15日開放報名。

今年邁入第14屆的金馬創投會議，是華語影壇極重要的影視投資媒合平台，《再見瓦城》、《分貝人生》、《地球最後的夜晚》、《幸福路上》等橫掃國際影壇與金馬獎多項大獎的電影都是在這裡萌芽。繼2017年增設WIP企劃單元，協助即將完成或進入後製的電影加速面世，今年將進一步增設Series企劃徵件，把媒合類型擴展至劇集製作。

2020台北金馬影展各項報名也即將展開。包括金馬國際影展、金馬電影學院與第57屆金馬獎劇情短片及動畫短片，將於6月1日展開報名；金馬獎劇情長片、紀錄片與動畫長片，則於7月1日開放報名。

(中時 )