嘉義縣養豬事業發展協會這次各捐贈120公斤豬肉給9家協會團體。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

安仁家園園長謝孟潔（中）贈紀念品給嘉義縣長翁章梁（左二），以及感謝狀給予養豬事業發展協會理事長林志達（右二）。（張毓翎攝）

立委蔡易餘（左一）鼓勵大家繼續支持國內優質產品。（張毓翎攝）

新冠肺炎疫情衝擊農業產銷，畜牧業也無法避免，農委會3月20日公告毛豬為符合營運困難及利息補貼對象後，嘉義縣政府開始輔導養豬產業辦理相關振興措施，29日與嘉義縣養豬事業發展協會在六腳鄉安仁家園辦理「國產健康豬肉公益捐贈活動」，希望推廣縣內優質、健康豬肉的同時，也能回饋社會，幫助弱勢團體。

嘉義縣長翁章梁出席捐贈活動時表示，針對養豬戶擔心因疫情進口飼料可能會飆漲，本月蔡英文總統、農委會主委陳吉仲來嘉義視察時，按照他們說法，政府已預先採購，到年底前都不會有問題，請民眾放心，另外，政府也有提出相關紓困振興措施，陪伴畜牧業者度過困境。

立委蔡易餘今日也出席並提到，台灣口蹄疫歷經22年，前年終於拔針成功，今年目標是「拚出口」，疫情期間，民眾消費行為有很大轉變，本土出產的農特產慢慢成為消費者首選，因此，他鼓勵大家多吃台灣豬、台灣米，繼續支持國內優質產品。

嘉義縣養豬事業發展協會這次各捐贈120公斤豬肉給9家協會團體，包括安仁家園、新港鄉大潭社區發展協會、布袋鎮復興社區發展協會、布袋鎮龍江社區發展協會、布袋鎮東港社區發展協會、嘉義縣扶緣服務協會、若竹兒教育基金會、嘉義縣智障者家長協會及嘉義市腦性麻痺協會。

理事長林志達說，疫情衝擊百業，許多弱勢團體勸募款不易，這次捐贈國產豬肉，更是希望能有拋磚引玉的效果，凝聚社會上更多的力量，齊力協助需要幫助的人。

(中時 )