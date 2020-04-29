「騙扁小子」黃琪在今年2月新冠肺炎疫情嚴峻期間，涉嫌佯裝香港首富李嘉誠秘書，向口中衛公司詐騙大量口罩等防疫物資，28日遭檢調搜索，檢察官複訊後依詐欺、偽造文書罪嫌聲押禁見，台北地院審理後，認定黃琪嫌疑重大，有勾串、滅證、再犯之虞，裁准羈押禁見。

檢調調查，本名黃照岡的黃琪，與保險業務員蘇立民合謀，2018年3月間偽裝成中年婦女的聲音，冒充是某台大名醫的妻子，打電話向台大醫院請託、關說不當醫療行為。

今年2月間，2人又假冒李嘉誠的秘書，打電話給「口罩國家隊」之一的口罩工廠中衛公司，謊稱李嘉誠有意捐贈口罩，下訂成人、兒童口罩各5000片、酒精棉100盒，企圖在疫情期間大賺災難財。

黃琪28日才因冒「前男友」名簽租賃契約，以及假冒藝人張清芳丈夫宋學仁秘書、國泰集團千金蔡佳玲親戚，詐取不法利益案件，到台北地院開庭，當庭痛哭表示「這輩子已經毀了」，但才離開法院不久，就又因詐騙口罩等案，當街被調查幹員拘提到案。

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(中時 )