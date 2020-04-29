經濟部投審會29日召開委員會議，會中通過8件重大投資案，其中僑外資來台方面，美商A100 ROW, INC.以新台幣1.65億元增資台灣亞馬遜網路服務有限公司，經營資料處理、網站代管及相關服務業。在對中國大陸投資方面，有鴻海以1億美元擴大投資事業富錦精密電子（煙台）有限公司。

投審會指出，美商A100 ROW, INC.以新臺幣1.65億元增資台灣亞馬遜網路服務有限公司，經營資料處理、網站代管及相關服務業，投資後持股比例100%。投審會補充，主要是擴增在台服務能量，並且加強全球雲端服務。

至於在對中國大陸投資方面，鴻海精密公司申請以第三地區投資事業英屬開曼群島FOXCONN（FAR EAST）LIMITED之自有資金1億美元，經由多層次架構，間接轉增資大陸地區投資事業富錦精密電子（煙台）有限公司，主要從事遊戲機、血糖機等製造，投資後持股比例100%。

(工商 )