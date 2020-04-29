「豬揚」情變重挫羅志祥形象，小豬遭周揚青指約妹、私生活亂等4罪狀，還讓羅志祥與愷樂的地下情曝光，而羅志祥自上周連發2封道歉文後，今則打破沉默，開腔反駁媽媽重病，並喊話：「請不要再攻擊我媽媽了」，而羅志祥發文一出，不少網友都同意他護母的想法，也有人暖留言：「知道你還是很孝順」。

周揚青毀滅式分手羅志祥，還扯出「豬樂（愷樂）情」，羅志祥日前就被傳出以母親生病為由向周揚青求饒，最後女方心軟收手，對此，羅志祥稍早則在微博首發聲，強調媽媽身體很好、沒有重病，小豬強調媽媽沒有接受任何媒體採訪，並向外界喊話：「請不要再攻擊我媽媽了」。

羅志祥微博全文。(翻攝自羅志祥微博)

羅志祥發文護著媽媽，雖然仍有網友不買單，但小豬為母發聲感動不少網友，留言串紛紛出現「不要攻擊家人了」、「不要攻擊老人家 謝謝」、「嗯嗯 請大家不要攻擊家人！謝謝」、「哎知道你還是很孝順」。

而今（29日）是羅志祥隔離第14天，外界都關注即將出關的他未來動向，就等羅志祥主動說明與周揚青分手始末以及交代與愷樂的豬樂情。

(中時電子報)