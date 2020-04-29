金融業跨國抗疫合作，元大金華爾街放異彩。台灣防疫表現國際有目共睹，金融業也站上國際防疫舞台，其中，元大金旗下龍頭券商元大證券，率先與Nasdaq合作，於紐約時代廣場的Nasdaq Tower電視牆共同播放支持全球抗疫英雄防疫、抗疫的標語，是首度站上華爾街進行跨國金融業防疫合作的國內大型金控。

元大證券與Nasdaq在去年(2019)成為合作夥伴，共同向台灣廣大投資人提供美國股票市場的數據服務，並且以「We know Asia」的鮮明品牌形象，成為第一家登上Nasdaq Tower電視牆的台灣證券商。

元大金旗下的龍頭券商元大證券，在全國券商的海外布局，可說最為完整，且提供的金融商品也最為多樣化，因此開國內證券業先河與Nasdaq共同合作，現在紐約疫情氾濫，雙方也進行將合作延伸到共同防疫、抗疫的公益合作，同時也將台灣的正面形象，再登國際舞台。

然而近日全球疫情肆虐，金融市場也大受衝擊，不僅股市坐雲霄飛車，位於疫情重災區的紐約也關閉標誌性的證交所交易大廳，過去人來人往的華爾街與時代廣場空無一人的景象傳遍全球。元大金指出，對此Nasdaq發起支持抗疫活動，聯合合作夥伴於其總部Nasdaq Tower刊登支持標語，元大證券也立即響應，期望能在不確定的局勢中散播正能量，支持全球挺過疫情。

(工商 )