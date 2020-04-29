羅志祥罕見用簡體發文。(取自羅志祥微博)

20200423中天新聞 9年情斷！ 周揚青列四罪狀 控羅志祥劈腿

羅志祥(小豬)分手周揚青身敗名裂，遭女方爆出與旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係、多人運動等渣男事蹟。小豬沉默6年，今(29日)再度發聲，希望網友不要再攻擊他的母親，展現其孝順一面，同時也被陸網友再度扒出他文中「細思極恐」之驚人細節。

有傳羅志祥媽媽心疼兒子被「毀滅」，私下向媒體表示：「感情的事情應該私下處理，不應該公開撕破臉，周揚青這是想毀了羅志祥。」羅志祥不忍母親因此被攻擊，特地發聲喊冤：「不好意思 我還是想要澄清一下 我媽媽身體很好 很健康 沒有重病 還有之前我媽媽根本沒有接受過任何媒體的訪問 也沒發過任何言 請不要再攻擊我媽媽了 謝謝大家。」

不過陸網友看了羅志祥澄清文，則再度發現了一個驚人點，那就是讓大陸女孩周揚青整整打了9年繁體字，只為了讓男友看懂文章的羅志祥，這次竟然首度用簡體字發文，令陸網友驚訝瘋猜「羅志祥剛發文澄清謠言，還突然改成了簡體字……這是想表達什麼」、「應該不是自己發的微博」、「哦對了 原來你也會簡體中文啊 」、「羅志祥這不是能看懂簡體嘛」。

(中時電子報)