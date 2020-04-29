高市府青年局與業界、學界合作，加速青年創業。（高雄市青年局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府青年局籌組的「高雄青年創業推動聯盟」，為協助高雄青創團隊前進東南亞市場，29日在高雄市政府葉匡時副市長見證下，由青年局長林鼎超代表高雄青年創業推動聯盟，與亞太品牌商務加速器（簡稱AeSA）創辦人葉建漢暨董事長簽署合作備忘錄，加速推動高雄青創國際化。

葉匡時表示，市府致力推動高雄青創事業發展，極力打造友善的青創環境及氛圍，希望透過AeSA團隊豐厚的創業加速器、行銷媒體、數據營運中心等國際電商資源與經驗，協助高雄青創事業於東南亞、日本、南韓等地進行市場接軌與商機媒合，未來將透過高雄青創聯盟作為平台整合AeSA國際市場資源，為高雄青創鏈結更多國際新創資源。

林鼎超說，市府於2019年10月結合高雄各大專院校育成中心、市府新創基地、民間育成機構及新創公協會等30個成員，成立「高雄青年創業推動聯盟」，希望透過聯盟整合平台與串聯AeSA團隊的資源，未來也將等疫情於國內外穩定後，帶領高雄青創聯盟成員與新創團隊前往東南亞市場，鏈結國際新創合作商機。

葉建漢過去曾在電商、數位領域擁有超過10年的經驗，組織分為5大部門，包含電商媒體、電商大學、創業加速器、電商數據營運中心及跨境市場代理營運等協助規劃新創團隊育成，致力輔導台灣品牌電商跨足東亞市場，以台灣為中心串連東協，接軌日韓電商市場，塑造東亞跨境電商生態圈。

(旺報 )