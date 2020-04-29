新北三重區的一家新開幕酒吧，日前遭四海幫海旭堂份子盯上，動員大批小弟衝入店內毆打無辜客人，甚至強迫勒索保護費用。三重分局獲報後，立即組成專案小組進行調查， 綽號「強哥」的海旭堂大高級20餘名幫眾逮捕到案。

檢警搜出大批刀械、棍棒、信號彈、毒品、本票、借據及放款帳冊等大批物證，全案訊後依組織犯罪條例、恐嚇、傷害、毀損、毒品及重利等罪嫌，將組織成員移送新北地方檢察署偵辦！(警察局提供)

警方指出，綽號「強哥」的葉姓男子，長期以三重溪尾地區角頭自居，並以掛羊頭賣狗肉的方式開設某開發公司當作掩護，實際上從事工程圍標、暴力討債或脅迫圍事收取保護費等違法行為。

而葉男自今(109)年3月份起，更覬覦轄內新開張之酒吧生意興隆，多次率眾前往霸店滋擾，甚至還明目張膽大嗆「我是黑道，這裡的規矩就是由我來訂！」，意圖插乾股牟利，這讓小本經營的酒吧老闆不堪壓力直呼「酒吧我不做了，頂給你經營」，未料葉男竟進一步挑明的說「不會等到你把店頂讓，我現在是要每月收你3萬元保護費！」，店家實在無力交付保護費，葉男即再度率大批黑衣人佔據整家店座位，不讓店家營業，還刻意碰撞店裡來客，藉機惹事打人，另還指示小弟在店裡狂噴辣椒水，甚至持刀衝進店內作勢要砍客人，其極度惡劣之行徑，簡直比新冠病毒更惡毒！

三重警察霹靂小組破門而入抓捕暴力組織四海幫海旭堂(警察局提供)

檢警今動員集結76名精銳戰警拂曉出擊，分持14張拘票及搜索票，兵分多路前往本市及臺北市等地，執行威力攻堅、掃蕩，並一舉逮捕綽號「強哥」之葉姓首惡、吳姓、陳姓大哥在內之20名幫眾，搜出大批刀械、棍棒、信號彈、毒品、本票、借據及放款帳冊等大批物證，全案訊後依組織犯罪條例、恐嚇、傷害、毀損、毒品及重利等罪嫌，將組織成員移送新北地方檢察署偵辦！

(中時電子報)