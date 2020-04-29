日前有傳聞指出，公股行庫為達政府訂定的紓困目標，會去請未有需求的中小企業來貸款，以提升KPI，像是在大撒幣，政委龔明鑫回應，財政部初步調查顯示並無此事，若有這樣的情形，一定會秉公處理。

龔明鑫表示，金管會的確有針對銀行設置KPI，但紓困放款是有一定的SOP，政府一定會把錢用在刀口上。

龔明鑫提到，金管會設定KPI，「總行在政策配合紓困作業速度、案件等有比較努力，將來業務擴展上有比較好的成績」，針對紓困的保證提存將可以有一些寬鬆。

(中時 )