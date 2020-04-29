公股行庫為達紓困目標大撒幣？ 龔明鑫：絕無此事 18:002020/04/29 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龔明鑫表示，財政部已有調查，並無銀行為達紓困目標，要求不缺錢的中小企業貸款，若有一定會秉公處理。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前有傳聞指出，公股行庫為達政府訂定的紓困目標，會去請未有需求的中小企業來貸款，以提升KPI，像是在大撒幣，政委龔明鑫回應，財政部初步調查顯示並無此事，若有這樣的情形，一定會秉公處理。 龔明鑫表示，金管會的確有針對銀行設置KPI，但紓困放款是有一定的SOP，政府一定會把錢用在刀口上。 龔明鑫提到，金管會設定KPI，「總行在政策配合紓困作業速度、案件等有比較努力，將來業務擴展上有比較好的成績」，針對紓困的保證提存將可以有一些寬鬆。 (中時 ) #紓困 #龔明鑫 #政府 #針對 #金管會 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園舞廳歇業 憑證明可申請紓困 04:102020/04/25 地方新聞 勞工紓困貸款核貸破3千億 銀行「動起來」 13:022020/04/27 財經 紓困預算1.8億建旅客分析系統竟明年9月才上線 18:172020/04/27 政治 婚紗業快速領到補貼 龔明鑫盼迎接六月新娘 21:042020/04/27 財經 王美花：將提各產業標準 04:102020/04/28 財經要聞 勞工紓困貸款 最快3天核貸 04:102020/04/28 生活新聞 彰縣紓困申請逾2億 市長設櫃台受理 01:182020/04/28 台中彰投 「今天來搬錢」邱顯智爆9千億紓困貸款這樣搞 10:472020/04/29 政治 國民黨批紓困2266 官員現場蒐證回報 11:302020/04/29 政治 公股拚紓困大小眼？顧立雄二點駁斥 15:072020/04/29 財經 政治熱門新聞 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網卻另提這建議 - 政治 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 柯文哲扯蔡英文與練台生吃飯 柯幕僚：是玩笑話 - 政治 心死？前太陽花成員：民進黨只是較善用網路的國民黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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