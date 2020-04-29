中市大里七將軍廟，供奉清同治年間因公殉職的六位士兵及一隻義犬（右）。（黃國峰攝）

中市大里七將軍廟，相傳神蹟靈驗，尤其對於尋找失物相當靈驗，不少民眾遺失物件，會來這邊祭拜，請求幫忙。（黃國峰攝）

中市大里七將軍廟，位於大里區新興路，建於清同治年間，至今上百年。（黃國峰攝）

台中市大里區新興路有一座七將軍廟遠近馳名，相傳神蹟靈驗，尤其對於尋找失物相當靈驗，許多民眾到廟內拜拜，幫忙找回失物，通常都會很順利的找到，也都會演戲酬神，所以早期幾乎可說是天天有戲看，廟前還因此特設戲台空間。

七將軍廟供奉的是6個軍人與一隻義犬，沒錯是一隻「狗兒」故事是清同治九年（民國前42年），當時的大里杙總兵部派翁均、張烈等6名士兵（其他姓名不可考）前往阿罩霧柳樹湳巡邏時，遇到原住民出草，6人被眾多原住民圍攻，奮戰不已，但終因寡不敵眾犧牲了。

當時隨行的一隻義犬，見主人們被圍攻，速奔回總兵部狂吠報告討救兵，駐軍見狀直覺有異，立即派兵救援，但為時已晚，6人均已因公殉難，義犬見主人們壯烈犧牲，竟悲鳴就地咬舌自盡，相傳七壯士殉難不久，就時常顯靈對抗盜賊、保護良民，鄉民因而建廟祭祀至今。

七將軍廟幹事林榮樂指出，七將軍除找失物聞名，尤其是找「毛小孩」更靈驗，有不少家中狗狗走失的主人來向「義犬爺」尋求幫忙，沒多久狗狗竟自己回家，還有因為相傳七將軍喜歡看戲，每年到七將軍廟還願酬神的非常多，早期還有「隔時無隔日」（閩南語）的說法，也就是排隊演出的梨園戲班間，是以小時來計算，而不是以日為間隔單位。

(中時 )