光寶科(2301)公布第1季財報，第1季稅後盈餘為15.72億元，年成長7%，為兩年來同期新高，每股盈餘為0.68元，在雲端、光電產品、筆記型電腦與遊戲相關產品需求增溫下，第2季整體營運可望優於第1季。

光寶科今天下午舉行法說會，公布第1季財報，受大陸因新冠肺炎疫情延後復工、工作天數減少影響，然受惠於全球營運與產能調配得宜、中國大陸生產據點有序復工，以及LED元件、戶外照明與物聯網(IoT)相關應用等市場呈現穩健成長，光寶科今年第1季合併營收為325.76億元，季減26%，年減21%，營業毛利為47.17億元，季減34%，年減13%，單季合併毛利率為14.5%，季減1.7個百分點，年增1.4個百分點，創下7年來同期新高，營業淨利為7.52億元，季減71%，年減35%，營業淨利率為2.3%，季減3.5個百分點，年減0.5個百分點，稅前盈餘為17.13億元，季減46%，年減12%，稅後盈餘為15.72億元，季減35%，年增7%，為兩年來同期新高，每股盈餘為0.68元。

就各部門來看，由於雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源產品及伺服器機殼和鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨需求穩定，資訊產品部門佔整體營收比重達65%；光電部門佔第1季營收比重19%，其中運用於民生醫療、消毒、水與空氣淨化之UV LED以及物聯網(IoT)相關產品需求增長帶動下，其營業淨利創六季來新高；儲存裝置佔本季營收比重為11%。

光寶科表示，由於認列子公司-閎暉(3311)組織重整損失，合併毛利率與營業淨利率受影響數分別達0.2個百分點和0.4個百分點；經由積極的營運資金管理以及由營運活動所產生之自由現金淨流入，當季之淨現金部位持續攀升至405億元。

由於第2季工作天數恢復正常，且雲端運算、光電產品應用於5G+AIoT，以及筆記型電腦與遊戲相關產品市場需求增溫下，光寶科預估，第2季整體營運將優於第1季。

(時報資訊)