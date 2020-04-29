投資人觀望即將出爐的美國聯準會貨幣政策決議，周三香港股市午後漲幅收斂，終場恆生指數收漲0.28%，為24643.59點。國企股(H股)收漲0.57%，為10040.87點。香港連續第4日零確診，九龍倉置業獲摩根士丹利調升評級，股價收漲2.66%，領漲藍籌股。比亞迪電子財測報喜，股價收漲6.66%。醫藥股回落，平安好醫生收跌5.9%，愛康醫療重挫7.3%，信達生物跌2.8%。

(時報資訊)