《港股》觀望聯準會決議 恆指漲幅收斂 16:482020/04/29 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人觀望即將出爐的美國聯準會貨幣政策決議，周三香港股市午後漲幅收斂，終場恆生指數收漲0.28%，為24643.59點。國企股(H股)收漲0.57%，為10040.87點。香港連續第4日零確診，九龍倉置業獲摩根士丹利調升評級，股價收漲2.66%，領漲藍籌股。比亞迪電子財測報喜，股價收漲6.66%。醫藥股回落，平安好醫生收跌5.9%，愛康醫療重挫7.3%，信達生物跌2.8%。 (時報資訊) #收漲 #觀望 #決議 #漲幅 #收斂 也許您會感興趣 推薦閱讀 淡水大拜拜取消 加碼捐救護車 04:102020/04/25 地方新聞 《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 財經 《電機股》別人無薪價 永大逆勢調薪5％ 17:052020/04/27 財經 大山去年EPS為2.18元 配股配息合計2元 20:432020/04/27 財經 《韓股》散戶捧場 韓股收漲0.59％ 16:142020/04/28 財經 《港股》看好經濟重啟 恆指收漲1.22％ 16:482020/04/28 財經 永大董事會決議每股配發現金股利2.2元 18:122020/04/28 財經 滬深兩市均收漲 上證指數上漲0.44％ 15:562020/04/29 財經 《光電股》TPK-KY第2季營收估季減5～10％ 較過往收斂 15:572020/04/29 財經 《韓股》連3紅 韓股收漲0.7％ 16:142020/04/29 財經 財經熱門新聞 老美追殺沒用！高通跌落神壇 華為海思CPU出貨量逆勢奪龍頭 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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