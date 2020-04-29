全球新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，但不少年幼或年長聽損者的剛性需求不滅，必須定期保養助聽器和定期聽力檢查，明基集團虹韻助聽器董事長沈勝龍表示，虹韻助聽器不因疫情而服務停歇，即日起全面同步啟動「Telecare聽力雲端照護」、「免費到府服務」及「舊客回娘家活動」一系列聽力照護升級，提供聽損人士安心、放心且便利的全方面聽力照顧。

助聽器配戴後才是服務的開始，虹韻助聽器提供聽能訓練課程、免費售後服務每年最少3次、2次聽力檢測，虹韻近幾年在服務旅居海外助聽器客戶時，已採用Telecare聽力雲端照護服務，今年因疫情尚未回國、不想出門、不便出門的使用者，開始使用遠端照護服務的比例已開始提升，用手機就能與聽力照護專家保持聯繫，如同聽力照護專家正坐在身旁，享受即時的聽力諮詢服務、遠端調整助聽器功能，提升助聽器體驗。我們鼓勵民眾多加利用此遠端聽力照護，不用擔心疫情出門的風險，也能節省當面追蹤的往返時間。

虹韻助聽器全台門市38間門市、2間聽力所全面加強防疫措施，為體恤客戶防疫期間電池電量充足，特別推出助聽器電池限時優惠活動，回門市更新Telecare聽力雲端照護APP或者下載APP時，同時能享有西嘉助聽器電池三排100元優惠，以確保助聽品質、電量充足，並發揮助聽器最佳效能。

(時報資訊)