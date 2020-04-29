工業電腦大廠研華（2395）公布2020年首季合併財報，受新冠肺炎疫情延燒全球，干擾生產及訂單出貨進度影響，歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙降」至12.94億元，每股盈餘（EPS）1.85元，雙創近3年低點，但整體表現符合公司法說時預期。

研華2020年首季合併營收112.72億元，季減16.41％、年減8.36％，為近2年半低點。毛利率38.99％，低於去年第四季39.06％、優於去年同期38.41％。惟營益率14.67％，低於去年第四季17.87％及同期15.06％，為近3年低點。

受營收規模及本業獲利能力下滑影響，研華首季業外虧損雖見收斂，歸屬母公司稅後淨利12.94億元，季減23.83％、年減19.74％，每股盈餘（EPS）1.85元，低於去年第四季2.43元及同期2.31元，雙創近3年低點，但整體表現符合公司預期。

研華表示，首季營運受到新冠肺炎疫情的全面性影響，以美元計價的合併營收為3.75億美元，年減6％。觀察各事業群概況，以嵌入式運算核心事業群（EIoT）及應用電腦事業群（ACG）表現相對穩定，營收分別年減2％、5％。

至於工業物聯網事業群（IIoT Group）、物聯雲事業群（CIoT Group）及智能服務事業群（SIoT），由於在3月復工後面臨零組件缺貨問題，間接影響首季表現，營收分別年減9％、13％、12％，預計缺料問題將在5月中後趨緩。

就各區域觀察，研華指出，大多數地區首季營收均受停工及物流影響而下滑，但占8％的台灣市場逆勢年增達32％，表現最突出。占30％的北美、分占18％的歐洲及中國大陸市場，分別年減5％、10％、20％，占11％的北亞市場（日、韓）則年減11％。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，新冠肺炎疫情對於首季營運造成全面性影響。展望第二季各地區市況，中國大陸地區已見明顯反彈、北美地區回復正常水準，歐洲地區則未見明顯復甦。

陳清熙指出，目前集團第二季待出訂單及預定訂單呈現復甦狀況，但保持社交距離措施造成的商業活動減少，將影響企業下半年需求。對此除積極投資各式線上工具，與客戶維持密切聯繫，並審慎追蹤收款情況、健全現金流，以因應疫情後的復甦。

(時報資訊)