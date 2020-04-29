本月LME鎳價止跌反彈，目前站回每公噸1.2萬美元之上。隨著主要原料價格止跌，大陸及印尼鋼廠已陸續調升不鏽鋼價，台灣不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)5月盤價同步止跌反彈，內外銷同步調漲也是半年來首見。

市場預期新型冠狀病毒(COVID-19)疫情逐步放緩，將提振金屬需求回升，鎳價等基本金屬價格本月以來持續緩升，目前來到每公噸1.2萬美元之上。

主要原料鎳價止跌，大陸及印尼鋼廠已陸續調升不鏽鋼價，燁聯今跟進調漲，內銷熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲2000元，外銷則視地區每噸大漲60~80美元。在燁聯順利漲價後，預計唐榮(2035)5月盤價也可望漲價。

先前受新冠肺炎疫情擴散影響短期需求，且不鏽鋼主要原料鎳價走低，燁聯4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋產品也視地區降每公噸50~80美元。

回顧第一季，LME鎳價走跌，不鏽鋼價1月大致平盤，2月轉為開低盤，燁聯主力產品300系熱冷軋不鏽鋼產品2月每公噸各下調1500元，外銷每公噸下調30美元。3月則為平盤。

(時報資訊)