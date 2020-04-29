台中市北屯區東山路一段木龍橋29日舉行重建動土典禮，破狹窄橋將改頭換面，從原4．6米單車道拓寬為6．6米雙車道；因木龍橋底河道已無通水，建設局採路堤填築方式，將原乾枯橋底河道填平，工程預計今年7月底完工。

台中市長盧秀燕指出，木龍橋是1座35歲的高齡橋梁，現況橋體老舊，用路人行經該路口，常因路幅狹隘與上、下坡轉彎幅度過大等因素，發生車輛擦撞情形，險象環生。因用地屬公法人，原需以價購方式取得，在國民黨市議員沈佑蓮、陳成添的奔走，及農田水利會支持，工程得以順利推展，讓老舊橋梁大改造。

建設局長陳大田指出，市府編列工程總經費395萬7000元，改善長度約35公尺，未來新橋為雙車道，是北屯區水景、景賢2里交通聯絡道路之一，為降低對當地交通影響，將先建路堤擋土牆後，再拆除木龍橋，道路不因施工而封閉，避免繞路困擾。

當地居民表示，木龍橋周邊道路人車通行不便，自己也曾發生擦撞意外，對於市府積極改善規劃，大家都樂見其成。

(中時 )