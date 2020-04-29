經濟活動恢復正面預期，美元應聲走弱，主要亞幣走揚，且外資匯入擴大買超台股，指數大漲156點，還有出口商月底拋匯，全面激勵新台幣開高走高，盤中最高升抵29.876元，終場升幅收斂至不到1角的8.5分，收在29.951元兌1美元的三個半月新高價，台北外匯經紀公司成交量10.41億美元。

外匯交易員指出，國際美元回落，亞洲主要股匯紛紛上漲，台股開高攻克10,700點之上，外資擴大匯入並且大幅買超台股180億元，新台幣30元直接說拜拜。尤其出口商擔心升幅擴大，月底拋匯需求加速湧入，還有繼續消化海外回流資金，新台幣連闖30、29.9元二關，午後部份進口商及散戶撿便宜買匯，加上央行調節後，升幅大為縮小。

外匯交易員強調，台灣肺炎新增確診再掛零，有助樂觀情緒升溫，股匯市同歡慶，但全球疫情還是相當嚴峻，除非有效治療藥及疫苗成功，否則金融市場仍存在變數。短線全看外資是否繼續追捧台股，並且匯入資金，將進一步支撐新台幣站穩2字頭。

(工商 )