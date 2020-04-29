近來演藝圈充斥著劈腿、出軌話題，讓外界都忍不住大嘆「貴圈真亂」，但其實仍有不少佳話，一代歌后甄妮雖早年喪夫，但她選擇守寡37年不再嫁，更用亡夫「冷凍精子」生下一女，堅守愛情的信念令人動容。

被封樂壇巨肺 紅遍兩岸三地

甄妮父親是澳門奧地利籍退休土木工程師，母親是上海人，由於遺傳外國血統，長得像洋娃娃，在早期的電影作品還留著一頭金髮，讓她在台灣有「洋娃娃歌后」稱號，17歲時被星探發掘，進入演藝圈，憑著嗓音渾厚、廣闊音域歌路馳名華語樂壇，獲譽為一代實力派唱將，也是樂壇後輩的楷模。

香港填詞人黃霑曾以「樂壇巨肺」稱呼甄妮，並把她歸入香港流行樂壇首批「天皇巨星」內，華語音樂教父劉家昌亦稱讚她為「最能唱的徒弟」。1971年在台灣出道，先後走紅台灣及香港樂壇，屬於第一代紅遍兩岸三地，影響力遍及東南亞的大中華歌手。

而甄妮開始和作曲家劉家昌合作後，主唱不少國語電影主題曲，包括《誓言》、《梅花》、《秋歌》、《海誓山盟》等都創下好成績，與同齡的鄧麗君、鳳飛飛並列華語三大歌后，三人幾乎瓜分當時整個台灣唱片市場，影響力遍及東南亞。她也得過無數大獎，包括台灣金鐘獎最佳女歌星獎、香港十大勁歌金曲頒獎典禮首位最受歡迎女歌星，以及十大中文金曲頒獎典禮最高榮譽金針獎等。

1991年甄妮踏上春晚的舞台，以一首《魯冰花》迅速紅遍大江南北，從此她成為第一位橫跨兩岸三地的重量級歌手。然而就在甄妮事業高峰的時候，她突然宣布淡出歌壇，直到1998年才復出歌壇，那年她受顧嘉煇與黃霑之邀復出香港樂壇。甄妮迄今共出版超過130張專輯唱片及精選輯，總銷售量超過三千萬。

甄妮丈夫早逝，她以人工受孕方式生下一女。(圖／本報系資料照)

年輕喪夫秘密產女 25年後身世秘密才揭開

在感情路上，甄妮因狄龍夫婦與傅聲（本名張富聲）相識，兩人一見鐘情開始交往，傅聲是70年代香港的一代功夫喜劇巨星，地位不輸現在的成龍，1977年她們在香港結婚，不過幸福婚姻僅維持幾年，1983年傅聲遇上交通意外，當時正在日本的甄妮，隔2天回到香港時，傅聲已不治身亡，享年28歲，那時的甄妮也才30歲。

悲傷過度的甄妮，謝絕傳媒採訪，在丈夫過世4年後，在美國秘密誕下女兒甄家平（Melody），未婚生子的她，在保守的年代下造成轟動，外界議論紛紛，不過她依舊對女兒的身世閉口不談。

直到25年後，甄妮在節目受訪時，才吐露傅聲生前就到醫院冷凍精子，她在美國進行人工受孕生下女兒，愛女父親之謎終於揭開，就是她念念不忘的亡夫。甄妮37年來沒有再婚，和女兒相依為命。現女兒長大後成為演唱會製作人，也多次幫母親演唱會做造型或當嘉賓助陣。

甄妮和女兒相依為命。(圖／本報系資料照)

甄妮雖丈夫早逝，獨自撫養女兒，但也因為有了女兒，讓她有活下去的目標，她曾說：「我愛聲仔，這是真的，我們一見面已有觸電的感覺，我希望下一世也是，生生世世做足七世夫妻。我愛他，到今天都是。」曾經有那麼相愛的丈夫，如今有漂亮的女兒，人生已然圓滿了。

(中時電子報)