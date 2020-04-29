原屏東運動公園位址將啟動健康產業園區計畫，除保留運動功能，也能大幅提升醫療資源。（林和生攝）

考量屏東缺乏醫學中心等級醫院，居民跨區就醫比例偏高，屏東縣政府為此積極推動健康產業園區設立，全案已成功取得開發許可，30日將於屏東鮪魚飯店舉行開商說明會，其中公共工程部分，預計2022年10月便可完工。

屏縣府衛生局長施丞貴翻開數據指出，屏縣人口老化嚴重，其中65歲以上占總人口數17％，高出全國平均值；且14.4％重症患者皆轉往高雄醫治、50％癌症治療、30％產婦也選擇在其他縣市就診及生產，在在顯示地方醫療資源不足。

屏縣府地政處長李吉弘透露，過去單純興建醫院總乏人問津，且土地取得是最關鍵問題，此次由縣府主導，選擇竹田鄉屏東運動公園，除了醫院以外，還加入長照、老人服務等產業，藉由醫療為主、長照為輔，希望能吸引大型醫院進駐。

屏東運動公園面積約23公頃，鄰近國道3號麟洛交流道及台1線等主要幹線，未來將有60％土地、約14.3公頃作為產業園區使用，8.7公頃作原有公園及運動場地；待全區開發完成，最多可提供800床醫療病床及820床長照病床，除能提升醫療長照服務品質外，可提供鄰近地區勞工及技術人員約2400個就業機會。

李吉弘表示，日前廣發英雄帖，邀請台大、成大、長庚等醫學中心等級醫院，其中以義大醫院最為積極，整個招商說明會將就產業園區規畫、開發商招商文件及園區進駐廠商資格條件等進行說明，若順利的話，7月前便能評選出廠商。

(中時 )