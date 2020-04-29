大陸電信設備巨頭華為在經歷被美國商務部列入實體清單，Google也宣布暫停與華為的業務合作，導致華為新一代的手機無法使用GMS服務，這使得華為2019年總營收未達設定門檻，少賺120億美元。不過，最新調查報告指出，華為旗下海思半導體的行動處理器出貨量已經超過美國行動處理器大廠高通（Qualcomm），成為大陸智慧型手機處理器出貨量第一的企業。

據《南華早報》報導，大陸半導體研究機構CINNO Research近期發布一份調查報告，內容提到，海思今年Q1出貨2221萬片手機CPU，雖僅比去年的2217萬片微幅成長，但市場份額卻從上季的36.5%，成長到43.9%，首次超越高通，成為大陸最大的CPU供應商。

高通長期穩居大陸CPU市場龍頭寶座，Q1的份額卻從上季的37.8%下降至32.8%，首度被海思超車，台灣IC設計大廠聯發科市占下滑至13.1%，排名則是保持第三。

從去年Q1前三大廠的出貨比重48.1%(高通)、24.3%(華為)、19%(聯發科)來看，目前華為手機有超過9成都是使用海思處理器。

根據大陸官方本月初報告指出，大陸智慧型手機Q1出貨量下降至34.7%、4770萬部，CINNO Research報告也是顯示，大陸整體CPU出貨量呈現下降趨勢，年減44.5%。

先前傳出美國政府將緊縮對陸企採購美國的半導體生產設備以及先進技術，出口限制令直指華為而來，預料英特爾、博通，甚至是晶圓代工龍頭台積電與其業務往來都會受到影響，不過，華為創辦人任正非表示，華為已經能不依靠美國供應鏈，但若美國政府不設限制，華為還是願意採購英特爾的晶片。

(中時電子報)