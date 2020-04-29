在大陸公布兩會舉行時間的同一天，北京市政府宣布，從4月30日起，北京的防控疫情等級，從一級降為二級，大陸境內低風險地區進京出差，返京人員不再要求居家隔離14天，正在隔離觀察的，可以解除觀察。

北京市29日的新冠疫情新聞發布會上，北京市政府副秘書長陳蓓介紹，4月30日零時起，將一級響應機制調至二級。不過她也表示，應急響應機制的調整，並不意味著防控措施的減弱。

他還指出，入境人員依然執行14＋7的集中隔離和居家觀察隔離的要求。對大陸國內低風險地區進京出差、返京人員，不再要求居家隔離觀察14天，正在居家集中觀察的可以解除觀察，不包括境外和湖北、武漢進京人員。

他表示，要嚴格社區管控，持續封閉管理，出入證實名制管理。嚴格進京檢查站管理，持續保持最高等級查控。學校要封閉管理，入校測溫。要持續常態化防控，經北京口岸入境人員、高中風險返京人員、武漢即將返京人員等重點人員，全部進行核算監測。嚴格就醫管理，實名制預約，加強對出院不陽者的篩查，嚴格阻斷院內疫情傳播。北京市民原則上不出外旅遊，嚴格管控標準，從境外到國門再到家門閉環管理。

(旺報 )