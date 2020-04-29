國民黨今天中常會討論考紀會提案修改「黨員違反黨紀處分規程」第二條，增列「全體黨職人員，於就任時應簽署保密協定，就職務上知悉或持有之各項資料及資訊均應負保密責任」，違反者「視同洩露黨的重大機密」，將依黨紀議處，最重可開除黨籍。此舉從基層小組長以至黨主席全部受到規範，雖有中常委江碩平認為「重大機密」定義不清，最後仍通過修正案，另由考紀會研擬「重大機密」的定義。

考紀會會後解釋，所謂「黨職人員」有兩大類：一、經黨職選舉產生的黨職「選任人員」，包含黨代表、中央委員、中常委、黨主席以及選任的縣市黨部主委。二、「聘 (派)任人」，含中央及地方黨部聘任專職人員、中央及地方派任義務職或專職人員，例如義務職的小組長、區分部書記、區分部常委、義務職副主任、義務職副主委、中央黨務顧問、中央評議委員等等，至於專職人員在任職時的工作協定就有保密條款，當然涵蓋在內。

對此新規定，部分中常委及黨工認為恐惹「侵害言論自由」、「製造寒蟬效應」的爭議。

國民黨自3月中旬在中常會試辦視訊，後續在中常會討論修改議事規則，其中就包括納入保密條款。當時有中常委提到前主席吳敦義任內在中常會討論不分區立委提名名單時，「裡面還在開中常會討論，外面的記者已同步在發稿」，認為中常委傳訊息給媒體如同「洩密」的情形，非常不妥。

有黨務主管認同該中常委的意見，黨主席江啟臣最後以共識決的方式，通過「尊重文傳會對外轉述中常會內容，中常委不得對外轉述」，同時也決定把「保密條款」從修正議事規則，直接納入「黨員違反黨紀處分規程」，由考紀會提出條正案，送中常會討論。

據了解，今天中常會通過「黨員違反黨紀處分規程」修正案，增設保密條款，違反者需受申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍等五種處分。

葉慶元說，其實所有專職黨工及包括一級主管、副祕書長、祕書長以至黨主席等；就任時要簽保密條款；任職時也有保密之責。不過何種資料或資訊需保密？中常委能否自行透露中常會內容到什麼程度等等，他認為尚有討論空間；目前的黨紀處分規程對於該處分的樣態，也分得不夠清楚，有必要再大修。

(中時 )