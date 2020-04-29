文化部再爆發弊端！廉政署繼查出文化部人文及出版司前司長朱瑞皓涉嫌收賄後，再查出現任文化部祕書處科長陳慶華，涉嫌擔任文化部人文司數位出版及新聞紙雜誌科視察期間，以借款給出版業者150萬名義，按月向業者收取1 萬8000元「利息」，為期3年，變相收賄，協助出版業者盧欽政、周均亮取得印尼、美國、香港國際書展的補助款共285萬元。

台北地檢署29日指揮廉政署兵分2路搜索陳慶華辦公室及住處，並約談陳慶華、盧欽政、周均亮及證人9人，全案朝不違背職務收賄罪方向偵辦。

檢廉獲報，2014年6月至2019年10月，陳慶華擔任文化部人文司視察，負責承辦國際書展，涉嫌於2018年5月開始迄今，假借以自己名義向銀行貸款後，將錢借給台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮2人，並按月收取利息1萬8000元，為期3年，陳預計收利息至2021年5月為止，涉嫌變相收賄。盧欽政、周均亮今也被依嫌疑人身分約談到案。

檢廉發現，陳慶華以自己的名義向銀行貸款150萬元後，將錢轉匯給盧欽政，按月向盧欽政索討1萬8000元利息，之後協助盧、周獲取補助台北市出版商業同業公會舉辦美國書展125萬元、印尼書展60萬元、香港書展100萬元。

本案起源於朱瑞皓收賄案，文化部2018年4月接獲檢舉，經政風處調查後移交廉政署，朱瑞皓同年7月1日被調離主管職務，改任國立傳統藝術中心副主任。

檢廉調查，朱瑞皓擔任人文及出版司副司長及司長任內，涉嫌收受台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人賄款60萬元，另受招待同遊泰國及越南，協助2人取得文化補助款150萬元。檢廉4月21日搜索約談朱、盧、周等人到案，訊後將朱聲押禁見獲准，盧、周各獲50萬元、30萬元交保。

(中時 )