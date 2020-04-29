台南市永康區一家生產口罩的工廠，除了2條生產線供應政府徵用的口罩外，竟然還偷偷保留1條生產線，並以每片13元的高價，公然在官網販賣違法口罩大發國難財，短短2個多月獲利上千萬元，被台南地檢署指揮調查局南機組破獲，複訊後劉姓負責人也被諭令30萬元保釋。
檢調指出，新冠肺炎疫情延燒，政府全面徵用國內醫用口罩，永康一家被徵用的口罩生產工廠，將2條領有醫療器材許可證的生產線，每天所生產的一般醫用口罩，全數提供給政府徵用。
不過，眼見國內醫用口罩需求大增，業者認為有利可圖，竟然利用合法掩護非法的方式，私下將1條醫療器材許可證已經過期的生產線重新復工，並大量生產並沒有取得醫療器材許可證的「醫用活性碳口罩」後，包裝外盒再偽標自家的許可證字號，並在公司官網公然販售。
業者為了規避司法機關的查緝，還刻意每次上架時間只有3小時，企圖製造限時限量訂購的假象，以吸引消費者搶購。
檢調發現，從今年2月迄今，該款違法口罩的售價也節節飆漲，從每盒（50片）350元，一路漲價到每盒650元，平均每片口罩售價高達13元，遠超過政府訂定的統一價格5元，初步估計該公司私下售出的違法口罩高達110萬餘片，不法所得超過1000萬元。
案經南機組獲知後，報請南檢檢察官紀芊宇指揮偵辦，近日搜索該公司及劉姓負責人住所等3處所，當場查獲證號標示不實的醫用活性碳口罩成品1萬6550片，經約談劉某到案說明後，認定涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》哄抬防疫物資醫用口罩之價格、《藥事法》未經核准擅自製造及販賣醫療器材及《刑法》意圖欺騙他人而虛偽標記商品等罪，犯罪嫌疑重大，但因無羈押必要，當庭諭令30萬元交保，全案正持續擴大清查中。
(中時 )
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