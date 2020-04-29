檢調人員在台南市永康區一家口罩生產工廠扣得大批違法生產的口罩。（翻攝畫面／洪榮志台南傳真）

台南市永康區一家生產口罩的工廠，除了2條生產線供應政府徵用的口罩外，竟然還偷偷保留1條生產線，並以每片13元的高價，公然在官網販賣違法口罩大發國難財，短短2個多月獲利上千萬元，被台南地檢署指揮調查局南機組破獲，複訊後劉姓負責人也被諭令30萬元保釋。

檢調指出，新冠肺炎疫情延燒，政府全面徵用國內醫用口罩，永康一家被徵用的口罩生產工廠，將2條領有醫療器材許可證的生產線，每天所生產的一般醫用口罩，全數提供給政府徵用。

不過，眼見國內醫用口罩需求大增，業者認為有利可圖，竟然利用合法掩護非法的方式，私下將1條醫療器材許可證已經過期的生產線重新復工，並大量生產並沒有取得醫療器材許可證的「醫用活性碳口罩」後，包裝外盒再偽標自家的許可證字號，並在公司官網公然販售。

業者為了規避司法機關的查緝，還刻意每次上架時間只有3小時，企圖製造限時限量訂購的假象，以吸引消費者搶購。

檢調發現，從今年2月迄今，該款違法口罩的售價也節節飆漲，從每盒（50片）350元，一路漲價到每盒650元，平均每片口罩售價高達13元，遠超過政府訂定的統一價格5元，初步估計該公司私下售出的違法口罩高達110萬餘片，不法所得超過1000萬元。

案經南機組獲知後，報請南檢檢察官紀芊宇指揮偵辦，近日搜索該公司及劉姓負責人住所等3處所，當場查獲證號標示不實的醫用活性碳口罩成品1萬6550片，經約談劉某到案說明後，認定涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》哄抬防疫物資醫用口罩之價格、《藥事法》未經核准擅自製造及販賣醫療器材及《刑法》意圖欺騙他人而虛偽標記商品等罪，犯罪嫌疑重大，但因無羈押必要，當庭諭令30萬元交保，全案正持續擴大清查中。

(中時 )