世界羽球巡迴賽停賽中，戴資穎在高雄國家運動訓練中心持續鍛鍊，為將來復賽做好準備。（影片嵌入自戴資穎臉書粉專）

羽球世界球后戴資穎球場上常常出奇制勝，讓對手難以招架，近日由於沒有比賽，她也分享一些訓練影片，球迷也能一窺球后如何練出精準的擊球。

戴資穎今天分享和團隊練習的影片，教練坐在角落，小戴要把球擊到教練坐的點，影片拍到的第一球小戴就打到教練的頭，小戴當然也有親自下場成為「靶心」，接受教練的擊球。

戴資穎的臉書粉專跟Instagagram都分享了影片，也附上不同版本說明的，臉書寫道：「想練得精準，可能要找對方法，還是找對人」IG則用中、英雙語服務國內外球迷，寫道：「Sometimes training can be boring,so we try to make it more interesting（有時訓練會很無聊，所以我們想辦法讓訓練變得有趣）。我的教練們～實在是太犧牲了，當然我自己也坐在那試試，但我覺得我坐的位置太容易被擊中了，想練得精準，可能要找對對象。」

對於球后有趣的訓練方式，有球迷留言報名坐角落給小戴練習，也有人一開始看太快，以為小戴公開徵有，後來才發現原來是找練習的夥伴。

(中時 )