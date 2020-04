世界羽球巡迴賽停賽中,戴資穎在高雄國家運動訓練中心持續鍛鍊,為將來復賽做好準備。(影片嵌入自戴資穎臉書粉專)

羽球世界球后戴資穎球場上常常出奇制勝,讓對手難以招架,近日由於沒有比賽,她也分享一些訓練影片,球迷也能一窺球后如何練出精準的擊球。

戴資穎今天分享和團隊練習的影片,教練坐在角落,小戴要把球擊到教練坐的點,影片拍到的第一球小戴就打到教練的頭,小戴當然也有親自下場成為「靶心」,接受教練的擊球。

戴資穎的臉書粉專跟Instagagram都分享了影片,也附上不同版本說明的,臉書寫道:「想練得精準,可能要找對方法,還是找對人」IG則用中、英雙語服務國內外球迷,寫道:「Sometimes training can be boring,so we try to make it more interesting(有時訓練會很無聊,所以我們想辦法讓訓練變得有趣)。我的教練們~實在是太犧牲了,當然我自己也坐在那試試,但我覺得我坐的位置太容易被擊中了,想練得精準,可能要找對對象。」

對於球后有趣的訓練方式,有球迷留言報名坐角落給小戴練習,也有人一開始看太快,以為小戴公開徵有,後來才發現原來是找練習的夥伴。

(中時 )