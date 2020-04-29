北市大同區迪化街二段今天凌晨12點多發生男子遭7男2女在住宅中圍毆致死，案發後，警方循線在上午11點多，鎖定嫌犯行蹤，在新北市石門區自撞圍牆，但涉嫌動手的7名男子互推是其他人動手，對於下手動機更僅以死者父親欠錢不還為由，讓檢警高度懷疑另有隱情，目前仍在釐清當中。

男慘遭7惡煞押走打死，凶嫌駕車逃逸自撞學校外牆落網。（警方提供/吳家詮傳真）

今天凌晨12點多，年約21歲的男子凌晨被押到大同區迪化街一處民宅內遭人圍毆，經送醫仍宣告不治，警方發現男子身上多處瘀青，懷疑歹徒是為了討債行凶，失手將人打死。

大同警分局今上午鎖定歹徒分乘2輛轎車，在台二線27.8公里處出沒，立即上前圍捕，歹徒隨即加速逃逸，直到撞上一處學校外牆後停車，車上多人受傷送醫，並將涉案人帶回分局偵訊。但嫌犯等人避重就輕，涉嫌動手的7名男子都互堆是別人動手，另2名女子則全程旁觀，甚至被警方找到時，她們僅簡單說是死者父親欠債不還，目前警方正釐清真正行兇動機與原因。

(中時電子報)