民進黨不分區立委吳玉琴舉行記者會打算痛批「水神」，事先卻未做功課遭質疑。（圖／吳玉琴臉書專頁）

立委和議員的角色和定位要自己拿捏，工作應該是要為民喉舌，然而立委吳玉琴、新竹縣議員余筱菁今(29)日召開的記者會內容卻都是「據說」「認為」，余筱菁議員靠自己蒐集的網路訊息當作為民喉舌的藉口，吳立琴立委作秀作過頭，不了解水神來批評水神，遭諷作秀作過頭。

綠黨新竹縣議員余筱菁去年5月在臉書粉絲專頁貼出一張議場空蕩蕩的照片，並註明「協尋啟示，找一下竹東選的議員在哪裡？」遭影射的國民黨縣議員上官秋燕不滿名譽受損自訴，後遭新竹地院認定余散布文字、圖畫誹謗罪，處罰金3萬元。

今於記者會上又聲稱有2民眾誤飲水神，後身體不適送醫，並說明參加記者會是受誤飲民眾臉書私訊所託，然而在面對記者詢問證據時卻無法拿出科學依據，更不諱言「我為何要去了解？」如此草率指控，身為民意代表的角色遭各界質疑，是以「假民代之姿，行偏好之實。」

然而不只是余筱菁議員，現任第9屆與第10屆不分區的民進黨立法委員吳玉琴，雖為社會福利的專業代表，但在處理社福團體適用《勞基法》爭議時，被指出與社福總盟試圖拿掉社福工作者保障，遭批「根本不了解情況。」

今日吳玉琴也承認事先沒有與業者做了解，更未邀請廠商與會，在搞不清楚的狀況下邀集環保署、衛福部及食藥署官員為其背書，變成對水神單方面的不實指控。水神120多項檢驗報告早已公開多年，與會各單位卻未做足功課，這不只影響水神十幾年來的公信力，更破壞了水神協助政府抗疫的美意。

防疫期間要求的是正確的防疫資訊，吳玉琴委員和余筱菁議員今日用不正確的資訊誤導民眾，打擊全民防疫；台北水神公司總經理高雅鈴說，出錢出力出資源反被質疑，但民意代表僅靠網友FB訊息就來質疑業者，想問民意代表的素質在哪裡？

余議員才因毀謗罪被國民黨提告，今天又來無的放矢，而吳立委作秀作過頭，不了解水神來批評水神，被諷為「不愛人民愛作秀的吳玉琴立委」。

(中時 )