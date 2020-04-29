受制大陸禁廢令以及美中貿易戰造成外銷訂單大幅縮減等打擊，塑膠加工專業廠勝悅-KY (1340)、再生-KY(1337)營運苦吞虧損。勝悅-KY108年營收11.57億元，營業淨損3.69億元，稅後虧損4.38億元，每股虧損2.87元；再生-KY108年營收12.58億元，營業淨損6.63億元，稅後虧損6.42億元，每股虧損2.39元。

為改善營運，勝悅-KY加強爭取李寧、安踏等中國大陸運動品牌接單。再生-KY也啟動人員及費用的精簡力拚止血；另原本評估前往海外設廠計畫也暫時喊卡。

再生-KY合計發泡機組48台，產能達84萬立方米；其中，福建廠廠區用地228畝、江蘇廠廠區用地150畝。不過，再生-KY福建廠目前貿易商外銷訂單營收占比從2017年逾五成降到不到兩成以下，銷往美國的訂單幾乎是零，只剩下一些歐洲及亞洲訂單。

受制接單縮減，福建廠產能利用率只剩下三成，平均單位成本也因此向上墊高。員工人數從前年頂峰時期1,200人降到783人。

勝悅-KY過往挾雙色雙密鞋底技術，搶攻adidas、Reebok、MERRELL等外貿接單，平均毛利率多達三成水準。

受制中美貿易爭端，大陸內銷、外貿訂單聯袂趨緩，接單比重驟降到4～5成。有鑑中美角力恐呈常態，勝悅-KY進而調整營運策略，回頭爭取中國運動品牌以填補產能。

(工商 )